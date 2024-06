Ecco la squadra del sindaco Cialotti. Presentata la giunta

Roberto Cialotti (in foto), neosindaco di Saludecio, ha reso nota la nuova giunta con nomi e deleghe. Augusto Facondini, già vicesindaco in passato, avrà le deleghe a Urbanistica, Lavori Pubblici, Edilizia Privata e Patrimonio; Silvia Suffritti è stata incaricata a Politiche Agricole, Verde Pubblico e Ambiente; Katja Del Baldo a Cultura, Scuola e Pari Opportunità ed infine Andrea Ariemma a Personale, Organizzazione, Servizi Informatici, Protezione Civile e Sicurezza Urbana. Il sindaco presenta la nuova squadra di governo: "Ho coinvolto persone di grande professionalità e con ottime competenze nei settori delle loro rispettive deleghe – dice Cialotti – ad esempio Andrea Ariemma è maresciallo dei carabinieri e seguirà tutto il settore del Personale e dell’Organizzazione, così come Katia Del Baldo, docente, seguirà la Cultura e la Scuola, ma anche Silvia Suffriti, perito agrario, che è stata incaricata di Politiche Agricole e Verde Pubblico. Infine Augusto Facondini, già vicesindaco ed amministratore a Saludecio, avrà deleghe importanti per il territorio comunale come Lavori Pubblici e Urbanistica. Siamo già al lavoro su tanti fronti, non c’è un attimo da perdere per la nostra bella Saludecio. Abbiamo tante idee ma anche tanti lavori e responsabilità da portare avanti".

lu.pi.