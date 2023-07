Ecco la strada dedicata a Nilde Iotti

Rimini ora ha anche una via intitolata a Nilde Iotti. Mercoledì la cerimonia per lo svelamento del cartello della strada dedicata a una delle protagoniste della politica italiana. Nel 1946, a soli 26 anni Leonilde (questo il suo vero nome) Iotti divenne una delle deputate dell’Assemblea costituente. Fu la prima donna a ricoprire la carica di presidente della Camera, incarico che ricoprì dal 1979 al 1992. Alla cerimonia dell’altro ieri hanno voluto essere presenti, per ricordarla, la vicesindaca Chiara Bellini e gli assessori Francesco Bragagni e Francesca Mattei, la presidente dell’assemblea legislativa regionale Emma Petitti e le rappresentanti di varie associazioni riminesi impegnate per la tutela e l’aiuto delle donne, come ’Rompi il silenzio, la Uisp, il coordinamento Donne Rimini, il coordinamento Donne Acli, il club Soroptimist e Crisalide.