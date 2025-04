Ecco la strada di Gronda: "Non era propaganda"

"È una di quelle opere che si diceva fosse soltanto propaganda elettorale. E invece è realtà". Così il sindaco di Bellaria Igea Marina, Filippo Giorgetti, annuncia l’imminente conclusione dei lavori per il primo tratto della strada di Gronda, un’infrastruttura attesa da oltre cinquant’anni. I lavori stanno per concludersi con la realizzazione dei primi 900 metri nella zona delle colonie, paralleli alla ferrovia: un investimento che segna un passaggio storico per la viabilità cittadina. "Tutti ne parlavano, nessuno l’aveva mai realizzata", sottolinea Giorgetti, rivendicando la concretezza dell’intervento.

Sul fronte scolastico, è ormai conclusa la nuova palestra della scuola media ’Panzini’. "Manca solo la posa del manto interno – ricorda il primo cittadino – prevista al termine delle attività del centro estivo, all’inizio di settembre". Si guarda intanto al futuro con due cantieri già in corso, con termine previsto nella primavera 2026, finanziati con risorse del Pnrr: la nuova scuola primaria in via Bellini e la riqualificazione della scuola Ferrarin. "Altri importanti lavori sono in corso allo stadio comunale Nanni – aggiunge il sindaco – dal nuovo manto sintetico al rifacimento degli spogliatoi e all’impianto di illuminazione led".

Altri due i cantieri pronti a partire: "A giugno si avvieranno i lavori di riqualificazione del giardino della scuola media, con la realizzazione di un campo da calcio, un campetto da basket e una pista per la velocità, da usare per l’attività fisica all’aperto". In avvio anche gli interventi di efficientamento energetico del Palazzetto dello sport di Bordonchio, per un investimento complessivo di 700mila euro. "Sistemeremo il tetto, installeremo un impianto fotovoltaico – annuncia Giorgetti – e sostituiremo gli impianti di riscaldamento con moderne pompe di calore". Un insieme di interventi che, nell’ottica della transizione ecologica, rende Bellaria un esempio concreto di edilizia sostenibile.

Aldo Di Tommaso