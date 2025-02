"Ecco la strada giusta per salvare i Mutoid"

"L’unica soluzione per permettere ai Mutoid di continuare a vivere lì è adottare uno strumento urbanistico adeguato". Ne è convinto Stefano Valeriani, l’avvocato che da tanti anni assiste gli artisti che vivono a Santarcangelo. Lunedì sera Valeriani ha avuto un incontro con gli abitanti di Mutonia (erano presenti quasi tutti), per fare il punto con loro dopo la sentenza del Consiglio di Stato che ha accolto l’ennesimo ricorso presentato dal vicino di casa, Giorgio Ricci, e ha stabilito che le loro case, ricavate da container, roulotte e camion dismessi sono abusive. I giudici hanno stabilito che l’atto con cui il Comune di Santarcangelo aveva revocato l’ordinanza di demolizione delle strutture abusive è illegittimo, e di conseguenza è illegittimo anche il piano urbanistico speciale adottato nel 2014 per regolarizzare il campo.

"A questo punto non esistono altre soluzioni, da un punto di vista giudiziario. La possibilità di un ricorso alla Corte di giustizia europea? La vedo una strada molto dura da imboccare", ammette Valeriani. Ma questo non significa che non ci sia speranza per i Mutoid, che vivono lì, nell’ex cava dismessa sulla sponda sinistra del Marecchia, dall’estate 1990. Il Comune di Santarcangelo e la Regione hanno assicurato il massimo impegno per salvare Mutonia. Il sindaco Filippo Sacchetti sta formando un gruppo di esperti legali e tecnici per affrontare e risolvere la situazione. Secondo Valeriani, "la strada maestra per regolarizzare i Mutoid è quella urbanistica. La legge regionale 24 del 2017 prevede che i Comuni si dotino di un unico Piano urbanistico generale (Pug). È attraverso questo Piano che può essere regolarizzata la presenza dei Mutoid a Santarcangelo". Perché i giudici del Consiglio di Stato "nella loro sentenza non dicono che i Mutoid non possono stare dove sono dal 1990. Dicono che le attuali strutture dove abitano sono abusive. È proprio attraverso il nuovo Piano urbanistico generale di Santarcangelo che si può individuare la soluzione abitativa per i Mutoid, nel rispetto delle norme. Ci vorrà tempo, chiaramente, e ora bisognerà capire cosa vuole fare il Comune per attuare nel frattempo la sentenza, visto che le abitazioni degli artisti sono ritenute abusive. Ma una soluzione si può e si deve trovare".

Tanto più, conclude Valeriani, che "nel 2014, quando fu adottato un piano urbanistico speciale per i Mutoid, venne approvato da tutti gli enti competenti, a partire da Regione e Soprintendenza. E il valore artistico e culturale dei Mutoid non è in discussione, nemmeno per i giudici". Intanto il 26 febbraio al Supercinema verrà trasmesso Hometown Mutonia, il film documentario girato da Zimmerfrei proprio nel 2013, quando scattò la prima ordinanza di demolizione delle case degli artisti.