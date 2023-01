Ecco l’ambulatorio per gestire i codici bianchi

La Regione disse ambulatorio infermieristico per i codici di bassa gravità. E ambulatorio infermieristico infine sarà. Ci è voluto più del previsto – le indicazioni dell’assessore regionale Raffaele Donini sono datate 11 agosto e chiedevano la misura per settembre –, ma ora anche Rimini taglia la linea del traguardo. Superato lo scacco dovuto alla messa in sicurezza degli operatori e la messa a punto dei protocolli da seguire, ora l’Ausl Romagna si appresta a deliberare in favore dell’apertura dell’ambulatorio infermieristico all’ospedale Infermi di Rimini, e in futuro anche a Riccione, già a partire dal prossimo mese.

Il progetto che è a un passo dal diventare esecutivo, permetterà infatti di calpestare quella strada indicata dalla Regione per snellire il peso del Pronto soccorso e dei medici chiamati, pur a ranghi ridotti, a gestire un sovraffollamento legato nella maggior parte dei casi proprio a quei codici anche detti ’bianchi’ e ’verdi’, ossia a bassa gravità. La svolta ora riguarda la gestione, dalla presa in carico fino alla dimissione del paziente, completamente ad appannaggio degli infermieri. Una categoria che in questo modo "acquisisce senz’altro valore – afferma Nicoletta Perno, segretaria della Uil Fpl di Rimini –, facilitando il compito dei medici in Pronto soccorso che restano ovviamente destinati a tutta quella casistica che necessità di una visita più approfondita, ma non trovandosi obbligati a gestire quantità di pazienti enormi, ’gonfiate’ da quei casi non critici che ora potranno essere presi in carico autonomamente dagli infermieri".

Per il personale sanitario che dal prossimo mese sarà impiegato in questa attività parallela al Pronto soccorso – la data ufficiale dell’attivazione dell’ambulatorio non è ancora stata resa nota dall’Azienda – sono già in agenda a partire dal 19 febbraio corsi di formazione sui nuovi protocolli del caso. "In questo modo andiamo verso una svolta epocale e illuminata per la gestione della sanità territoriale – continua Nicoletta Perno –. Adottando un modello già in vigore e collaudato per esempio nei Paesi angolosassoni e che sancisce un nuovo modo di gestire il Pronto soccorso. Che non è sostituire i medici – ammonisce la sindacalista –, bensì non utilizzarli in attività che vengono valutate come differibili agli infermieri. Dall’inizio alla fine".

Un passo avanti nella gestione dell’emergenza cronica che affligge il personale di Pronto soccorso riminese – dove in estate si sono registrati picchi di attesa a due cifre per ora – che dopo le promesse adesso è imminente e a cui si aggiungerà dal primo febbraio la pronta disponibilità notturna e festiva dell’intervento sanitario sul territorio per determinate casistiche che di solito invece arrivano in Pronto soccorso pur non essendo emergenziali. "Si tratta di un ulteriore passo avanti nell’integrazione dell’assistenza territoriale con la medicina d’urgenza", chiosa quindi la segretaria della Uil Fpl locale.

Francesco Zuppiroli