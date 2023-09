Ecco le case per i ragazzi con autismo, Gianfreda:: "Li aiutiamo a crescere"

Diventare autonomi e vivere in appartamento. Per tanti giovani con disturbi dello spettro autistico è una montagna da scalare. Il Comune andrà in loro aiuto, col progetto che prevede case pensate appositamente per loro. Un progetto affidato all’associazione Sergio Zavatta onlus che opererà in partnership con la Fondazione San Giuseppe per l’aiuto materno e infantile, Il Millepiedi e fondazione Enaip Rimini. Tutti insieme per scalare quella montagna. Saranno "delle palestre di autonomia" dice l’assessore Kristian Gianfreda. Il progetto, attraverso vari step, mira a sviluppare le autonomie necessarie per vivere in un alloggio. Al termine dei laboratori ogni gruppo potrà svolgere 3 giorni e 2 notti o 4 giorni e 3 notti presso le varie soluzioni abitative individuate. Gli appartamenti a disposizione al momento sono tra viale Valturio, via Montechiaro e vicino alla canonica della parrocchia di San Vito.