Ecco le Onde di pace 50 artiste sul palco dello Snaporaz

"Musica per la Regina" chiude l’edizione 2025 con un altro straordinario concerto in programma domenica 2 marzo, alle ore 17.00, al Salone Snaporaz. "Onde di pace" è uno spettacolo di narrazione e musica di e con Elide Melchioni, Michela Tintoni e Annalisa Vandelli. In scena più di 40 artiste portate dalla direttrice d’orchestra Michela Tintoni nella sua città d’origine per trasmettere valori fondamentali e irrinunciabili. Tra tanghi, musiche dal mondo, classica, sacra, fotografie, riflessioni, testimonianze, poesia. "Questo concerto nasce come un magico incontro tra una direttrice d’orchestra, una di coro e una scrittrice/fotoreporter – racconta Tintoni – tre voci femminili, che diventano cinquanta e si espandono con incontenibile grazia".