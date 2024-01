Ecco le strade da evacuare

La Protezione civile ha comunicato l’elenco delle vie i cui edifici dovranno essere evacuati domenica 11 febbraio durante il ’Bomba day’. Si tratta di via Costa del bello 40 e 64, Strada Columbella intera via, Strada Massilina 5, 19, 21, 39 e 48, via Annesio Nobili intera via, via Antonio Malagonelli intera via, via Barone Pierre de Coubertin intera via, via Benvenuto Rambaldi da Imola da 5 a 45, via Benedetto Di Giovanni da 27 a 35, via Citerella 35, via Flavio Biondo 57, 59, 61 e 63, via Enrico Panzacchi intera via, via Giovanni Simbeni intera via, via Giuseppe Angeli intera via, via Herreras Bustamonte intera via, via Marino Moretti dispari da 1 a 23, pari da 2 a 6, via Nicola Gavelli intera via, via Olnano numeri pari da 18 a 40, via Piandolano intera via, via Pitaria dispari da 11 a 35, pari da 16 a 32, via Ponte Bellini intera via, via Quattro Giugno dispari da 39 a 125, pari da 20 a 106, via Rancaglia da 1 a 43, via Tre Settembre 3, via Venere dispari da 11 a 37, pari da 36 a 42.