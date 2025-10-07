Ecco l’hotel che punta sulla sostenibilità

Non c’è un solo modo per intendere la ricettività alberghiera e di ‘modi’ Mauro Santinato ne ha trovato uno nuovo, e lo ha chiamato Mode Hotel. Ieri si è tenuto un open day con addetti ai lavori del settore turismo per un’esperienza immersiva in un soggiorno che unisce design, sostenibilità, esperienze ed emozioni. Un nuovo modo di concepire il soggiorno grazie a un progetto innovativo che poggia stabilmente sulla sostenibilità. A lavorare al progetto ‘mode’ sono stati 13 studi di progettazione. L’idea è anche quella di unire diverse generazioni e diversi modi di intendere la vacanza, pensando a soddisfare i loro bisogni di tutti. Mode Hotel nasce dalla riqualificazione dell’Hotel Arlesiana di Rimini, nella zona di San Giuliano Mare. La sostenibilità ha inizio da qui, dal recupero di ciò che era, per proiettarsi verso ciò che sarà. La struttura di Mode hotel è uno showroom permanente: ogni camera è un’esperienza a sé stante che rappresenta la personale visione di ospitalità eco-sostenibile di ogni progettista. Ieri anche il sindaco Jamil Sadegholvaad ha fatto visita alla struttura ed ha parlato agli ospiti, ringraziando Santinato "in primis per lo sforzo imprenditoriale orientato verso l’innovazione e poi per la sottolineatura simbolica che, almeno per quanto riguarda il turismo, pubblico e privato stanno (dovrebbero stare) sulla stessa linea".

Un’occasione per parlare dello sviluppo di una città nel suo complesso. "Rimini può essere attrattore di vite e esperienze lavorative creative, di altissima professionalità, una sorta di Silicon Valley dell’altissima specializzazione in cui creativi e le loro famiglie possano recarsi al lavoro a Milano con l’alta velocità in un’ora e 40. Nel raggio di un chilometro un cittadino di Rimini ha a disposizione quello che un cittadino statunitense fa fatica ad avere in 300 chilometri".