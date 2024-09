Ecco l’inno di Luna Rossa. Lo ‘firmano’ i dj Coveri e Monti

Nasce a Riccione l’inno di Luna Rossa tuttora impegnata con l’America’s Cup 2024. Testo e musica, nonché la produzione, portano infatti la firma di due storici deejay del Riminese: Claudio Coveri, che di recente ha ricevuto due dischi d’oro per "Ibiza" e "Fiesta Loca", e Max Monti, passato alla storia per il successo planetario registrato con Gam Gam. Il brano, che la casa discografica Rnc Music di Milano ha affidato alla fresca e piacevole voce della cantante Stella, sarà dunque un inno a quello che la barca porta nel mondo e all’orgoglio che dà alla nostra nazione. Il motivo è stato apprezzato dal team di Luna Rossa, che ieri si è subito complimentato con gli autori. "Ascolteremo questa canzone a volume spiegato ai prossimi dock out", ha assicurato l’equipaggio. Il brano ieri è stato distribuito a tutte le grandi radio italiane dalla casa discografica, che dice: "In queste settimane si parla molto di Luna Rossa, perché porta alto nel mondo i colori italiani". Come racconta poi Coveri, affiancato da Monti, l’idea di questo brano "è nata guardando le prime due regate dell’imbarcazione in tv. Composta la canzone, l’abbiamo inviata alla casa discografica, che ha voluto farla uscire subito, e al Circolo Nautico di Rimini. Questo a sua volta l’ha girata a Max Sirena, che l’ha subito apprezzata. Questa canzone è stata ideata per l’imbarcazione, è molto patriottica anche come testo".

ni.co.