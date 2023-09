Ecco lo show con la vocalist. Ania J

Al Top Club by Frontemare Rimini è in programma – dalle 21 – la serata con show dinner & disco house. Come ospite – esibizione dalle 22.45 – ci sarà Ania J, vocalist ufficiale del party di Fashion week uomo dello stilista Andrew Mckenzie per il party post show di Milano collezioni.

Adorata da Elio Fiorucci, è stata richiesta all’ultimo party privato di Dolce & Gabbana per una performance canora dopo la grande Grace Jones. La vocalist canadese di fama internazionale ha iniziato la sua carriera girando i locali più in voga d’Europa ed è richiestissima da dj nazionali e internazionali come David Guetta e Bob Sinclar. A seguire fino a tarda notte dj set di Max Monti e Gianni Morri.