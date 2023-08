Ecco perché gli otto vigili ’infedeli’ sono stati condannati dai giudici

Un passo falso, commesso da alcuni ex componenti del nucleo ambientale della polizia locale, che avrebbe in seguito portato alla loro incriminazione e alla successiva condanna per falso e abuso di ufficio. Secondo quanto hanno rilevato dai giudici del collegio di Rimini, che lo scorso aprile avevano pronunciato le 8 sentenze di condanna per un totale di oltre trent’anni di reclusione, un "ulteriore e decisivo sviluppo investigativo si aveva" nel febbraio del 2016, nel momento in cui veniva "depositata l’annotazione su tutta l’attività svolta" – a firma di alcuni dei vigili coinvolti nell’inchiesta – "il cui testo conteneva una descrizione dei fatti non solo difforme dal contenuto delle intercettazioni in atto, ma strumentalmente ’addomesticati’ in modo da dare un’apparenza di aderenza alla realtà".

È una delle osservazioni contenute nelle motivazioni della sentenza riguardante il processo su alcuni agenti del comando di polizia locale di Rimini, frutto di un’indagine condotta dalla guardia di finanza con il coordinamento del sostituto procuratore Davide Ercolani (foto). Nel documento si fa riferimento poi "alle microspie che venivano installate sulle tre auto principalmente in uso agli imputati, e risultavano invece essere state asportate con danni diversamente prodotti sui veicoli". I fatti contestati risalgono al periodo compreso tra il 2012 e il 2016 quando, stando alla ricostruzione delle Fiamme Gialle, alcuni degli indagati avrebbero sottratto somme di denaro agli spacciatori che stavano perquisendo. Otto i vigili finiti a processo davanti ai giudici del collegio, presieduto da Fiorella Casadei. Le ipotesi di reato vanno – a vario titolo – dal peculato all’abuso d’ufficio, passando per falso in atto pubblico, distruzione e occultamento di atti, ispezioni personali arbitrarie di cittadini extracomunitari sospettati di spaccio. Molto probabilmente la sentenza verrà appellata da parte degli avvocati Massimiliano Annetta, Roberta Rossi e Stefano Caroli.