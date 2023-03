Ecco tutti gli ospiti per il premio Panzini

Funky, lirica, pop e gag a volontà. Sarà uno spettacolo la decima edizione del Premio Panzini, domani al Palacongressi di Bellaria. Per designare il successore dello chef Francesco Aquila, vincitore nel 2022, un gala in musica a ingresso gratuito che vedrà sul palco, tra gli altri, Antonio Catania, Le 4 Divas, Dino Gnassi e la sua Band, con direzione artistica affidata al Comitato Borgata Vecchia con Marco Vasini. Attore apprezzatissimo, Catania è stato più volte diretto da Gabriele Salvatores, ha lavorato con attori della caratura di Diego Abatantuono, Carlo Verdone, Monica Guerritore, Stefania Sandrelli, Vittorio Gassman e Giancarlo Giannini.

Grande attesa per Le 4 Divas, apprezzato ensemble vocale che unisce quattro giovani soprani che rivedono celebri pagine d’opera di autori come Puccini, Verdi, Rossini, Bellini. Poi la Funky Corporation di Dino Gnassi, direttore della band che per anni ha accompagnato le serate del Maurizio Costanzo Show. "Una serata che vuole essere di festa – sottolinea il sindaco Filippo Giorgetti – di celebrazione della nostra identità e di quel senso di comunità che, da sempre, il Premio Panzini porta con sé. Una manifestazione che abbiamo pensato e organizzato per offrire alla cittadinanza un appuntamento di qualità, con contenuti di alto profilo culturale, musicale e artistico". Confermato, inoltre, il ‘format’ delle ultime edizioni, con l’ambìto premio principale affiancato da tre riconoscimenti di grande prestigio: uno dedicato a un ragazzo o una ragazza che nonostante la giovane età già si stia distinguendo nel proprio campo, uno a un soggetto che sappia tenere alta l’immagine della nostra città nel mondo e uno, ‘Bellaria Igea Marina e la sua Storia’. "Riconoscimenti – conclude - cui l’amministrazione tiene molto e dall’alto valore simbolico: rivolto a una figura verso la quale, per professionalità, dedizione e competenza espresse nel corso del tempo, riteniamo che la nostra città debba esprimere tutta la propria gratitudine".