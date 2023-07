’Eclissi, l’oro e le ombre’ Un nuovo olio di artista

La Tenuta Casati di Saludecio continua a portare avanti il progetto ‘Olio di artista’, finalizzato ad arricchire la collezione di ampolle del premiato olio Evo in serie limitata, progettate e realizzate da un artista annualmente selezionato. L’artista scelto per per l’anno 2023 sarà Giulia Manfredi, vincitrice della quinta edizione del premio Cramum, che ha progettato per l’anno 2023 ‘Eclissi, l’oro e le ombre’. L’idea nasce dalla volontà di raggiungere un’interazione visiva tra il packaging e l’etichetta della bottiglia rappresentante una cetonia aurata. Il simbolo dello scarabeo, intagliato da una lastra di ottone, emerge da un opercolo circolare al centro della scatola. L’ispirazione nasce dalla storia dell’uliveto attraversato da un grande fuoco poco più di un anno fa. Il divampare delle fiamme ha avuto conseguenze inaspettate, annerendo le fronde e la superficie degli alberi ma lasciando intatto il fulcro vitale delle piante. Così il simbolo perfetto per questo olio emerso dalle ceneri è la cetonia aurata, associata sin dai tempi degli antichi egizi alla resurrezione e alla rinascita. L’ eclissi, che dona il nome all’opera, è l’unione altrimenti impossibile tra luce e ombra. Domani ci sarà un evento di presentazione.