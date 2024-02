Eco e sismabonus hanno il via libera

Sono stati ratificati in Consiglio grande e generale i decreti ‘Sismabonus’ sulla riduzione del rischio sismico ed ‘Ecobonus’, sugli incentivi per l’efficientamento energetico degli edifici.

"Con la ratifica di questi decreti delegati – spiegano dalla segreteria di Stato al Territorio – sono stati resi più stabili gli interventi normativi per il rilascio di incentivi, nella forma della detrazione fiscale, attraverso una disciplina di carattere unitario, e sono stati introdotti elementi di novità per ampliare la platea dei soggetti beneficiari e la tipologia di interventi edilizi e più in generale delle prestazioni per le quali è possibile richiedere il ‘Sismabonus’ e l’‘Ecobonus’. Il primo, riconosce detrazioni di imposta, a ripartire in massimo 20 quote annuali di pari importo, pari al 95% delle spese sostenute.