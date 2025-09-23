Ecomondo, annunciate le date della fiera

Nuovi strumenti satellitari per monitorare i mutamenti climatici. Ma anche i giovani e il rapporto con la bioeconomia, tra le difficoltà di accesso al potere decisionale, e la migrazione rurale-urbana. Si avvicina Ecomondo. Dal 4 al 7 novembre torna l’evento di organizzato da Italian Exhibition Group (IEG), accendendo i riflettori su economia circolare, green e blue economy, riunendo aziende, ricercatori e istituzioni in un dialogo a livello globale. Sarà di ben 166mila metri quadrati l’area espositiva allestita. La manifestazione si articolerà in sette macroaree tematiche, ciascuna dedicata a un aspetto chiave della transizione ecologica. Oltre alle aree e ai distretti da scoprire, addetti ai lavori e stakeholder della sostenibilità potranno approfondire i temi chiave della transizione ecologica partecipando ai numerosi convegni in programma. Il palinsesto convegnistico, è curato dal Comitato Tecnico scientifico di Ecomondo presieduto dal professor Fabio Fava. Nel settore Sites and Soil Restoration, si terrà la IV edizione degli ‘Stati generali per la salute del suolo - Bioeconomia circolare e opportunità per la rigenerazione dei suoli’. Nel settore Environmental Monitoring and Earth Observation, il convegno ‘From sky to ground: Earth observation for sustainable critical raw materials management’, mostrerà come le tecnologie di osservazione della Terra e i dati satellitari stanno trasformando la nostra capacità di monitorare, valutare e gestire gli impatti ambientali e le catene di fornitura delle materie prime critiche. Si parlerà anche di Circular and Regenerative Bioeconomy, analizzando le difficoltà dei giovani nel settore.