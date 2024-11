Ecomondo da record. Il clima e le sfide, arriva il ministro

Apre oggi la più grande manifestazione mai ospitata nei padiglioni della Fiera. Ecomondo sarà da record come da record sono i suoi numeri: 1600 espositori in un’area di 166mila metri quadrati inclusi gli ulteriori 8.300 dati dai due nuovi padiglioni realizzati a fianco del complesso fieristico. Oggi è atteso anche il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin. Tra i principali temi al centro dei lavori di questa edizione di Ecomondo, ci sarà il contrasto al cambiamento climatico, che sta spingendo le amministrazioni a un progressivo aumento dell’impegno nel monitoraggio, previsione, intervento, recupero e prevenzione. La manifestazione ospiterà aziende, esperienze ed eventi toccando tutte le principali sfide globali della sostenibilità, articolate in diverse aree tematiche. Da record si prospetta anche l’arrivo dei visitatori tanto che il Comune ha predisposto un piano del traffico con impiego di personale ancora una vola da record. Saranno oltre 80 gli agenti che ogni giorno presidieranno la viabilità cittadina, con uno sforzo complessivo di oltre 300 operatori impegnati nei tre turni giornalieri per tutti i quattro giorni della manifestazione. La Polizia locale sarà continuativamente presente in tutti gli ingressi della fiera per fluidificare i flussi in arrivo ai parcheggi. Verrà inoltre adottato un servizio di controllo delle soste nelle aree circostanti il complesso fieristico per evitare ingorghi. Saranno inoltre sempre presidiate dagli agenti le rotatorie sull’asse via XXIII Settembre-viale Matteotti, dove sarà temporaneamente soppressa la rotatoria in corrispondenza di via Carlo Zavagli. Sarà costantemente presidiato il semaforo tra viale Principe Amedeo e via Perseo. Nel frattempo i taxisti, memori delle polemiche degli anni passati soprattutto dagli albergatori per la difficoltà nel trovare un taxi per i clienti o contattare il servizio, hanno predisposto un nuovo servizio. Sarà attivo h24 il centralino Cotari, 0541-50020, ed anche la cooperativa ‘I viaggi di bianco e blu’, al numero 0541-29393. Gli hotel possono utilizzare un link per bypassare il centralino di Co.ta.ri. ed è disponibile l’App Taxi Rimini, al servizio dei clienti.