Ecomondo scalda i motori. Focus sull’economia circolare

Dal 4 al 7 novembre Ecomondo, la rassegna organizzata da Italian Exhibition Group, accenderà alla Fiera di Rimini i riflettori su economia circolare, green e blue economy, riunendo aziende, ricercatori e istituzioni in un dialogo a livello globale. Grazie a 166mila metri quadrati di area espositiva, la manifestazione si articola in sette macroaree tematiche, ciascuna dedicata a un aspetto chiave della transizione ecologica. Oltre alle aree e ai distretti da scoprire, addetti ai lavori e stakeholder della sostenibilità possono approfondire i temi chiave della transizione ecologica partecipando ai numerosi convegni in programma. Il palinsesto convegnistico, curato dal comitato tecnico scientifico di Ecomondo presieduto dal professor Fabio Fava, esplora temi cruciali per ogni ambito della sostenibilità.

Nel settore Sites and soil restoration, la quarta edizione degli ‘Stati generali per la salute del suolo - Bioeconomia circolare e opportunità per la rigenerazione dei suoli’ fa luce sulle ultime novità della bioeconomia, offrendo un aggiornamento sulle più recenti politiche europee, tra cui la legge sul monitoraggio del suolo, la nuova strategia europea per la bioeconomia e la ‘Vision for Agriculture and Food’. Saranno inoltre evidenziati i benefici prodotti dalla Missione Ue ‘A soil deal for Europe’ sia a livello europeo che nazionale, insieme a una panoramica dei progetti che mettono in relazione la salute del suolo, l’agricoltura e l’innovazione in Europa e in Africa. Nel settore Environmental monitoring and earth observation, il convegno ‘From sky to ground: Earth observation for sustainable critical raw materials management’ esplora come le tecnologie di osservazione della Terra e i dati satellitari stanno trasformando la nostra capacità di monitorare, valutare e gestire gli impatti ambientali e le catene di fornitura delle materie prime critiche.