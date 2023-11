Ecomondo, si parte. Le sfide per l’ambiente. A Rimini si gioca la ‘partita’ del futuro

di Giuseppe Catapano

Il grande giorno. Il mondo della green economy si riunisce a Ecomondo, il salone di Ieg dedicato all’economia circolare. "Sarà un’edizione da record", l’istantanea di Maurizio Ermeti e Corrado Peraboni, rispettivamente presidente e amministratore delegato di Ieg. In fiera il taglio del nastro è atteso per le 10.30, con i saluti – tra gli altri – del ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, che torna a Rimini dopo aver partecipato alla passata edizione della rassegna, e del presidente della Regione, Stefano Bonaccini. A seguire inizieranno i lavori della 12esima edizione degli Stati generali della green economy, quest’anno dedicati all’economia di domani, decarbonizzata, circolare e rigenerativa. Paolo Gentiloni, commissario europeo per l’Economia, terrà un discorso inaugurale in video, seguito dagli interventi di Pichetto Fratin, del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini (che sarà collegato da remoto), e di Laura Cozzi, direttrice sostenibilità, tecnologie e scenari dell’Agenzia internazionale dell’energia (Iea). Durante la giornata verrà presentata anche la relazione sullo stato della green economy nel 2023 da parte di Edo Ronchi, presidente della Fondazione per lo sviluppo sostenibile.

L’edizione 2023 di Ecomondo si articolerà in sei macroaree tematiche e quattro nuovi distretti espositivi dedicati al tessile, alla carta e all’innovazione, con l’area per le start up, lo sportello green jobs & skills, il grande spazio dedicato alla blue economy. I numeri sono quelli del grande evento con oltre 1.500 brand espositori (+10% rispetto al 2022), più di 30 delegazioni da tutto il mondo e 350 buyer. La manifestazione porterà in fiera le novità tecnologiche dei diversi mondi dell’economia verde con 230 appuntamenti nazionali e internazionali, 75 dei quali organizzati dal comitato tecnico scientifico, diretto dal professor Fabio Fava dell’Università di Bologna. Ieri pomeriggio si è tenuta una presentazione stampa per alcuni tra i media più importanti di Egitto, Africa centrale, Marocco, Tunisia e Algeria.