Ecomondo torna in Messico con 18 imprese italiane

Il Messico si prepara alla svolta green: Ecomondo riunisce la community dell’economia circolare a Guadalajara dal 26 al 28 aprile. Al via, dunque, la seconda edizione di Ecomondo Mexico, organizzato da Italian Exhibition Group e Deutsche Messe all’expo della capitale dello stato di Jalisco e seconda metropoli del Paese. La manifestazione ha per obiettivo il networking tra imprese, investitori e partner commerciali nazionali messicani e internazionali, e si svolge in contemporanea all’Expo Guadalajara con Solar+Storage Mexico. "È sempre più diffusa – osserva Lorenzo Cagnoni, presidente di Ieg – la consapevolezza che la sostenibilità ambientale non è un’opzione. Fa piacere portare l’expertise di Ecomondo e contribuire allo sviluppo tecnologico della green economy in Messico". Sono 18 le imprese italiane che espongono a Ecomondo Mexico.