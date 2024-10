"Economia del Titano resiliente e in crescita"

"La crescita economica di San Marino è rimasta positiva nonostante gli shock esterni negativi, tra cui il rallentamento a livello regionale e l’aumento dei tassi di interesse". La fotografia di San Marino scattata dal Fondo monetario internazionale è positiva. Nei giorni scorsi si è conclusa, con l’udienza dai Capitani Reggenti, Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi, la missione annuale sul Titano dell’Fmi che prevede una valutazione periodica dell’andamento economico dei Paesi membri. La delegazione, guidata dal nuovo capo missione Anna Shabunina, ha tenuto incontri tecnici con il governo, Banca Centrale, le parti sociali e i rappresentanti dei principali settori economici del Paese. "È necessario un ulteriore consolidamento di bilancio per mitigare i rischi di finanziamento – si legge nella relazione – creare riserve di bilancio e ridurre il rapporto debito-Pil al di sotto del 60%". Per ottenere questo occorre, seguendo la linea dettata dal Fondo monetario "progettare e attuare un pacchetto di riforme fiscali che introduca un’imposta sul valore aggiunto (Iva) e allarghi la base imponibile dell’imposta sul reddito. Migliorare l’efficienza della spesa pubblica e tenere sotto controllo la crescita dei salari pubblici e delle pensioni". Per quel che riguarda il comparto finanziario l’Fmi ha sottolineato il miglioramento della liquidità e della redditività del sistema bancario sammarinese, pur evidenziando le sfide che gli operatori dovranno affrontare nel prossimo futuro. Tra queste, la necessità di contenere i costi in vista della possibile apertura del mercato legata all’accordo di associazione, che porterà inevitabilmente a un incremento della concorrenza. Il Fmi "ha inoltre apprezzato gli importanti progressi ottenuti – sottolineano da Bcsm – nella riduzione dei crediti deteriorati, frutto dell’operazione di cartolarizzazione e delle misure di calendar provisioning. Tuttavia, ha rimarcato l’importanza di proseguire nel rafforzamento patrimoniale delle banche, eliminando al contempo i vincoli normativi che limitano il pieno controllo su alcuni istituti". Occhi sull’accordo con l’Ue. Accordo che "prevede un ambizioso programma di riforme del settore finanziario".