Economia sostenibile, a San Patrignano esperti a confronto

L’economia sostenibile e la finanza. Oggi nella comunità di San Patrignano si svolgerà il Sustainable Economy Forum, l’evento di Confindustria e Sanpa per una economia sempre più attenta al futuro del pianeta. Uno dei forum sarà centrato sulla finanza. Ne parleranno Paola Angeletti chief sustainability officer di Intesa Sanpaolo, Giovanni Azzone, presidente della Fondazione Cariplo e Acri, Angelo Camilli, vice presidente di Confindustria per il credito la finanza e il fisco, Giovanni Gorno Tempini, presidente di Cassa depositi e prestiti, e Antonio Patuelli, presidente dell’Associazione Bancaria italiana. Ad aprire la giornata saranno Letizia Moratti co-fondatrice della Fondazione San Patrignano, Emanuele Orsini, presidente di Confindustria (foto), e Michele de Pascale presidente della Regione. E’ attesa il ministro Anna Maria Bernini. In giornata verrà assegnato il Gian Marco Moratti Award 2025 a quelle imprese africane che, attraverso modelli innovativi e soluzioni concrete, contribuiscono allo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.