Eddie Hawkins e il coro Satibì a Riccione

Speciale concerto del coro Satibì singers gospel stasera (inizio alle 21) alla chiesa Mater Admirabilis di Riccione. Sul palco ci sarà un ospite speciale come l’artista Eddie Hawkins. Il concerto sarà un omaggio in memoria di Martin Luther King, l’attivista e pastore protestante statunitense, leader del movimento per i diritti civili degli afroamericani, che venne assassinato il 4 aprile di 55 anni fa. In repertorio il Requiem composto da Eddie Hawkins ed Enrico Cenci, direttore del Satibì Singers, nonché altri brani gospel tra i quali Every Praise, Swing low Sweet chariot, Lord, Kumbaya e, ancora, Worthy Is the Lamb,The Remaineth, Baba ietu e Revelation. Tanta l’attesa per il ritorno a Riccione di Hawkins, oggi ultranovantenne, ma ancora capace di esibirsi emozionando le platee. L’ingresso è gratuito.