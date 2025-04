Edifici abbandonati e parchi pubblici, controlli a tappeto

Durante le festività pasquali, la Polizia locale di Rimini ha intensificato i controlli estendendoli oltre i pattugliamenti stradali, concentrandosi anche su parchi cittadini ed edifici abbandonati. L’operazione, condotta dal Nucleo Sicurezza Urbana con l’ausilio delle unità cinofile, ha interessato parchi come XV Aprile, Cervi, Renzi, Pertini e Giovanni Paolo II, oltre a strutture dismesse come l’ex Centrale del Latte, l’ex Colonia Enel e un hotel a Marebello.

In totale sono state identificate oltre 50 persone, alcune denunciate per occupazione abusiva. Le chiusure delle strutture violate sono state ripristinate. Nove persone sono state segnalate per possesso di stupefacenti a uso personale. Al parco Cervi, una lite tra due giovani è degenerata in un’aggressione: un 25enne è stato denunciato. I controlli proseguiranno nei prossimi giorni nelle aree ritenute più sensibili del territorio comunale.