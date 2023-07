Edifici più sicuri con 10 milioni per la provincia

"Ammontano a oltre 15 milioni di euro (15.608.438 per la precisione, ndr) le risorse ministeriali destinate per l’anno 2023 alle province romagnole e che saranno da investire in progetti pubblici di messa in sicurezza sia di edifici che del territorio". A svelare la maxi-cifra che arriverà al territorio è il parlamentare della Lega Jacopo Morrone, che sul tema specifica: "Alla provincia di Rimini arriva la fetta più consistente. Saranno in totale 10 milioni e 931.438 euro destinati al miglioramento degli edifici". Dà i numeri Morrone, che poi elenca: "I fondi saranno così suddivisi sul territorio: Talamello 1.000.000; Casteldelci 1.000.000; tre quote a Novafeltria 991.938, 400.000 e 600.000; San Clemente 1.550.000; Montefiore Conca 990.000; due quote a Sassofeltrio 600.000 e 400.000; cinque quote a Poggio Torriana 950.000, 500.000, 420.000, 350.000 e 280.000; tre quote a Mondaino 500.000, 300.000 e 99.500". Dalla Valmarecchia alla Valconca, l’attenzione si concentrerà proprio sulle zone più periferiche, in cui il tema sicurezza degli edifici è divenuto ancora più impellente dopo l’alluvione di maggio. "Alla provincia di Ravenna invece – conclude Morrone – sono invece destinati in totale 2 milioni e 82.000: a Fusignano 252.000; due quote a Bagnacavallo 830.000 e 700.000; Riolo Terme 300.000. Alla provincia di Forlì-Cesena, infine, arrivano in totale 2 milioni e 595.000: Gatteo 200.000; Roncofreddo 360.000; due quote a Montiano di 400.000 euro ciascuna; Meldola 450.000; Bertinoro 635.000; Castrocaro e Terre del Sole 150.000".