"Edilizia, meglio puntare sul riuso E più zone a traffico limitato"

"Priorità alla riqualificazione delle zone a mare tra cui le aree a sud e a nord di ingresso nella città, le colonie marine, la riconversione delle strutture ricettive marginali". Il Partito democratico il proprio vademecum per impostare il futuro Piano urbanistico generale di Riccione. La direzione del partito si è riunita alla presenza dell’architetto e dirigente comunale Tecla Mambelli e dell’assessore all’Urbanistica Christian Andruccioli. alla fine ne è venuto un documento con venti punti programmatici. Tra questi c’è ovviamente la necessità di dare una impronta green attraverso "la neutralità climatica da raggiungere nel 2035, la valorizzazione del paesaggio e la conservazione della biodiversità dei diversi ecosistemi, il suolo libero e la forestazione urbana e periurbana quale maggiore produttore di benefici eco sistemici e biodiversità, e riduzione delle isole di calore". La battaglia alle emissioni inquinanti si tradurrà in un aumento delle zone a traffico limitato. "Promuovere la mobilità sostenibile, agile e collettiva, riducendo drasticamente l’uso dell’auto privata". I vari punti partono da un presupposto: "Evitare il consumo ulteriore di suolo, garantendo in ogni caso forme di edilizia sociale e convenzionata per dare risposta alle esigenze abitative di giovani e famiglie e riconoscere il patrimonio edilizio esistente quale ricchezza prioritaria per la rigenerazione, attuando politiche attive e innovative per il riuso, contenere l’uso delle risorse ambientali". Ad avere proposto la stesura del documento è stato il segretario Riziero Santi. "Con la nuova pianificazione urbanistica – spiega Santi - si dovrà definire una nuova visione di prospettiva della città e favorirne la ristrutturazione, per innovarla e renderla aderente e reattiva ai cambiamenti epocali che stiamo vivendo. Dobbiamo disegnare una città sostenibile, moderna, efficiente, funzionale e bella, per i residenti e i turisti".

Andrea Oliva