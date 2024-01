Edilizia popolare, assegnato un alloggio a famiglia di 4 persone

Delle due case popolari Erp a Bellaria Igea Marina, dopo interventi di ristrutturazione, ne è stata assegnata una, ovviamente in base alla graduatoria. Lo si apprende dalla determina, del 28 dicembre, del funzionario Maria Teresa Mondaini. L’alloggi in questione ha una superficie di 80,43 metri quadri. La famiglia assegnataria è formata da quattro persone. Sono quasi sessanta le case popolari Erp a Bellaria Igea Marina. Poche rispetto al numero di residenti. Nella scosa primavera era stato pubblicato online l’avviso pubblico per l’aggiornamento della graduatoria per l’assegnazione per l’anno 2023. Graduatorie aperte anche a cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo. Tra i requisiti, Isee non superiore a 17.428,46 euro e patrimonio mobiliare fino a 35.560,00 euro.