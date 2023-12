Edilizia residenziale pubblica, sei palazzine messe a nuovo

Superbonus di Capodanno. Nonostante i ritardi accumulati nel corso dell’anno, tutte e sei le palazzine che Geat ha riqualificato sfruttando il Superbonus 110 son state completate entro la fine del 2023. Dopo la fine dei lavori nel condominio di edilizia residenziale pubblica di via Sondalo con i suoi 10 appartamenti, avvenuta in piena estate, è toccato alle altre cinque palazzine. Con l’inizio dell’autunno erano emerse proteste per i ritardi con i residenti preoccupati per il cantiere senza operai e il buio che calava la sera. Poi sono ripresi i lavori condizionati, come in tanti altri casi simili, da problemi nel reperimento dei materiali. Ma oggi i lavori sono conclusi. In via Volterra la palazzina riqualificata contiene 8 appartamenti. Qui è stato realizzato il cappotto termico, sono stati eseguiti interventi di miglioramento sismico ed è stato rifatto il tetto con coibentazione oltre alla sostituzione delle caldaie e degli infissi. L’intervento più pesante lo hanno avuto le quattro palazzine che si trovano in via Isolaccia e in Via Ponte di Legno. Gli appartamenti coinvolti nell’intervento sono stati 36. È stato fatto il cappotto esterno, altri interventi per la riduzione del rischio sismico, oltre alla sostituzione di infissi e caldaie.

L’ammontare dei primi due interventi ha superato di poco i 500mila euro per ciascun cantiere mentre per il terzo la cifra ammonta a circa 1,7 milioni.

"Siamo molto soddisfatti della conclusione di questa importante operazione iniziata lo scorso gennaio usufruendo dei benefici del Superbonus 110%", dice il presidente di Geat srl Fabio Galli. "Non mi soffermo sui benefici fiscali dell’operazione, ormai risaputi, ma ci tengo a sottolineare quelli ambientali ed economici".