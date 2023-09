Educatori di sostegno dal prefetto: "Vogliamo essere riconosciuti"

Insegnanti si sostegno senza alcuna formazione. Non è un mistero che diversi docenti senza formazione adeguata si ‘buttino’ nelle graduatorie per il sostegno ottenendo un contratto. Mentre la Cgil va riconosciuta la formazione delle centinaia di educatori in provincia adeguati a ricoprire questo compito. Giovedì prossimo dalle 10 del mattino si terrà un presidio davanti alla prefettura. Saranno presenti tanti educatori, formati e laureati per svolgere un ruolo importate e delicato qual è l’insegnante di sostegno per gli alunni e gli studenti certificati. "La figura di educatore nell’inclusione scolastica - spiegano dalla Cgil - è fondamentale perché egli si occupa sia degli aspetti educativi che assistenziali degli alunni con disabilità. A testimonianza dell’impatto di questi lavoratori all’interno della scuola basti citare il fatto che nella sola provincia di Rimini, si contano circa seicento educatori e operatori alle dipendenze delle cooperative sociali. Sono dei professionisti che rivendicano il giusto riconoscimento della loro professionalità".