Educatori in classe. Il monte orario cresce del 10%

Più spazio e risorse per l’inclusività a scuola. Il Comune di Morciano ha deciso di condividere e accettare la richiesta arrivata dalla scuole del territorio, incrementando del 10% il monte ore degli educatori socio pedagogici che lavorano insieme a ragazze e ragazzi con disabilità. "Arriveremo ad un totale di 214 ore settimanali – spiega il sindaco Giorgio Ciotti – per un costo complessivo di 160mila per la scuola dell’obbligo. Una scelta importante per un’amministrazione che crede nel valore di una scuola inclusiva e senza barriere, in grado di non lasciare nessuno indietro. Il costo aggiuntivo rispetto al precedente anno scolastico, includendo anche le scuole superiori, sarà di circa 50mila euro. Come reperire queste risorse all’interno del bilancio? Il Comune di Morciano di Romagna ha deciso, per quest’anno, di dare la precedenza ai giovani con disabilità e alle loro esigenze educative. I maggiori costi saranno coperti con i risparmi derivanti da una riduzione delle manutenzioni esterne. Ciò significa lasciare indietro (in via temporanea) lo sfalcio di alcune aree verdi, per poi recuperarle in un secondo momento".

lu.pi.