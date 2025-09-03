Educatrici in visita a casa per aiutare mamme e papà a crescere i figli neonati

Un sostegno nel crescere i figli nei primi anni di vita. Per molte giovani copie è importante poter contare su consigli ed esperti soprattutto quando non ci sono famiglie e nonni che possano supportare la coppia nei primi anni di vita del bimbo. Il progetto ‘home visiting’ parte da qui ed ha visto nel suo primo anno di attività, il 2024, ben 20 famiglie ricorrere alle educatrici specializzate. Lo scorso anno sono state 243 le visite a casa fatte dal personale specializzato per sostenere le coppie nella crescita dei piccoli. Sono visite gratuite che possono iniziare anche prima della nascita del piccolo, così da prepararsi al lieto evento. il progetto prevede che un’educatrice con competenze specifiche sulle tappe di sviluppo della prima infanzia visita periodicamente le famiglie (con cadenza settimanale o bisettimanale per un periodo da 3 a 6 mesi) per offrire ascolto professionale, confronto e sostegno pratico, senza mai sostituirsi ai genitori ma valorizzandone le risorse naturali. Il servizio può essere richiesto per bimbi fino a 3 anni. Quest’anno, nei primi sei mesi, le visite sono state 130 mentre i nuclei interessati una decina. Stando alle richieste, i nuclei famigliari che quest’anno riceveranno assistenza domiciliare saranno almeno 25. Il principale obiettivo delle educatrici è generare fiducia, autonomia e consapevolezza del ruolo genitoriale, rafforzando al contempo la rete di collegamenti con i servizi sanitari, sociali ed educativi del territorio. "Non si tratta semplicemente di visite domiciliari- precisa l’assessore Kristian Gianfreda -, ma di un vero e proprio percorso innovativo che rafforza le competenze delle madri e dei padri, creando una rete di protezione intorno ai bambini nei loro primi mille giorni di vita".