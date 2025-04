Educazione affettiva: non si può fare senza

Quattro incontri per parlare di affettività e conoscenza del sé. La nostra classe II A di Pennabilli ha partecipato al progetto ‘Educazione all’affettività e alla conoscenza del sé’ guidato dalla docente Mariangela Di Pasquale e con la partecipazione dell’assessore comunale Ilaria Riccardi. Quattro sono stati gli incontri e, dopo la condivisione delle emozioni nel rispetto dei turni di parola, una delle attività più significative è stata ‘l’abbraccio speciale’, cuore a cuore, in cui ci siamo sentiti amati e felici. Anche le classi prima e quarta di scuola primaria hanno partecipato al progetto. I bambini più piccoli sono stati maggiormente coinvolti nel teatrino delle emozioni. Con il progetto si è condiviso quello che fa soffrire o gioire, ciò che piace e, inizialmente, quasi tutti i litigi si sono risolti. Abbiamo imparato a esprimere i nostri pensieri, ad ascoltare quelli altrui e ad accettarli. Educazione affettiva nelle scuole: non si può fare senza!

Classe II A Pennabilli