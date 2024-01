Educazione alla Memoria. Compie sessant’anni l’attività del Comune. Tutti gli appuntamenti

"I fatti di questi mesi, la guerra in Ucraina, la vicenda israelo-palestinesi, non devono mai essere confusi con quello che è stato il male assoluto, la Shoah, lo sterminio degli ebrei". Lo ha precisato il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad a margine della presentazione degli eventi per la Giornata della memoria.

Correva l’anno 1964 quando Rimini, ancora segnata dai devastanti bombardamenti del ‘43 e ‘44 che la rasero al suolo, organizzava il primo viaggio della memoria all’ex campo di concentramento di Mauthausen con un gruppo di studenti. Nessun’altra città italiana aveva preso allora una decisione simile, e la sua attività di educazione alla memoria, con il suo programma pedagogico, scientifico e culturale prosegue ancora oggi.

Per ripercorrere questa esperienza, si terrà il 25 gennaio alle 17.30 al Teatro Galli un incontro pubblico con la professoressa Santerini, già coordinatrice nazionale per la lotta all’antisemitismo presso la presidenza del Consiglio dei ministri. Il calendario degli appuntamenti per il 60mo anniversario è curato da Laura Fontana in collaborazione con l’Istituto per la Storia della resistenza (Isrec) di Rimini.

In 60 anni più di 2500 giovani riminesi hanno partecipato ai viaggi nei luoghi dello sterminio, mentre i vari corsi e seminari hanno consentito la formazione di circa 10 mila persone fra studenti e insegnanti. A questi vanno aggiunti gli oltre mille insegnanti coinvolti in formazioni specifiche. Tra gli incontri con i testimoni, si ricordano quelli con Liliana Segre nel 2010 e con Sami Modiano nel 2013, oltre a Shlomo Venezia e le sorelle Bucci. Nel 2021 Rimini era stata scelta, in accordo con l’Unione delle Comunità ebraiche, come ‘Città della memorià, ovvero come luogo di riferimento nazionale per il Giorno della Memoria. Sabato 27 gennaio 2024 alle ore 10.30 per la commemorazione del Giorno della Memoria nel parco “Ai Caduti nei Lager 1943-1945”, via Madrid si svolgerà la cerimonia di deposizione di una corona di alloro al monumento dedicato alle vittime dei lager nazisti e di tutte le prigionie, alla presenza delle autorità civili e militari, dei rappresentanti delle associazioni combattentistiche e d’arma e di una delegazione studentesca.

Per la ricorrenza del Giorno della Memoria, c’è grande attesa per l’arrivo da Parigi di una grande mostra a cura del Mémorial de la Shoah, I fumetti e la Shoah. L’immagine a servizio della memoria (27 gennaio-10 marzo, Sala Isotta Castel Sismondo, in collaborazione con Fellini Museum) che presenterà oltre 2000 comics, manga e albi illustrati ispirati alla persecuzione degli ebrei sotto il Terzo Reich.

Tre gli spettacoli teatrali e musicali in calendario dal 23 al 28 gennaio: "Aquile randagie. Credere, disobbedire, resistere", di e con Alex Cendron che racconta la resistenza di un gruppo di giovani scout durante il regime fascista (martedì 23 gennaio ore 20.30, Teatro Galli, con matinée alle ore 10 per le scuole, in collaborazione con Alcantara Teatro), "La stanza di Etty", ispirato ai diari di Etty Hillesum, uccisa ad Auschwitz, a cura di Liana Mussoni (venerdì 26 gennaio ore 21.15, Cast Oro Teatro di Rimini, con matinée per le scuole sabato 27 gennaio alle 10), "Ale brider", lettura concerto con repertorio musicale klezmer di Siman Tov, con la partecipazione di Alberto Guiducci (domenica 28 gennaio ore 21, Teatro degli Atti).

Andrea G. Cammarata