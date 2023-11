Educazione ambientale, premi per gli studenti

Quattordicimila euro per due premi di laurea e di ricerca dedicati a ’La Natura del Mare’. L’associazione Basta Plastica in mare scommette sui giovani. E va sul concreto. Lanciando i premi rivolti a studenti dei corsi universitari del Campus di Rimini di UniBo e Tecnopolo, intitolati a due riminesi che della propria professione ne hanno fatto una missione, Aleardo Cingolani e Alessandro Massani. "Prevenire e agire: questo muove le nostre azioni per diffondere e radicare l’educazione ambientale – spiega la presidente Manuela Fabbri – anche grazie all’aggiudicazione del bando interassociativo RE-R per formare ’agenti di cambiamento junior’ insieme ad Auser nelle scuole dell’infanzia e primarie". Le iniziative sono state presentate ieri da Valentina Ridolfi (Piano Strategico), Anna Montini (assessora all’Ambiente), Vincenzo Pretella (Guardia Costiera). Per l’associazione promotrice Manuela Fabbri e il coordinatore scientifico Marco Zaoli. Saranno illustrate al Fuorisalone di Ecomondo lunedì mattina al Campus universitario in piazzetta Teatrini.

ll premio ’Salute e protezione del mare’ è dedicato ad Aleardo Maria Cingolani. "Si pone nell’ambito delle scienze e discipline associate all’indirizzo dei processi industriali nel campo delle alternative alla plastica e di prevenirne la dispersione nell’ambiente. Orienta gli universitari alla ricerca e lo studio di alternative ai derivati del petrolio: dall’abuso del packaging e delle bottigliette rilasciate nell’ambiente, alla dispersione delle calze reti dell’acquacoltura in mare. La finalità è sensibilizzare l’ambito accademico, le istituzioni e gli operatori privati, della necessità di avviare processi di ricerca e studio sulla diffusione crescente delle micro e nano plastiche, con l’obiettivo di favorire la prevenzione con la ricerca e la riconversione produttiva di materiali alternativi, riciclabili e durevoli (la plastica non lo è più) per un uso mirato e consapevole". Il premio ’Sostenibilità nel turismo e nell’uso delle risorse marine e costiere’ è dedicato ad Alessandro Massani. Riguarda studi relativi al governo delle aree marine e costiere, "con la finalità di orientare gli universitari sulla salute della risorsa mare e i processi di rigenerazione e resilienza dei sistemi urbani, territoriali e ambientali, con approccio integrato e condiviso".

Al pomeriggio inaugurazione della testimonianza ecologica: l’allestimento della rotatoria Navigare Necesse, il crocevia verso il mare - non per caso installata durante Ecomondo - "che afferma la volontà di enti e associazioni di operare insieme per la nostra principale risorsa naturale e il benessere di noi tutti, il mare".