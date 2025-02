"Educazione civica al primo posto"

Tra i nuovi sponsor di questa edizione 2025 di ‘Cronisti in classe’, c’è anche Start Romagna, l’azienda di trasporto pubblico in Romagna.

Perché Start Romagna ha scelto di aderire? "Il mondo della scuola – spiega il presidente Roberto Sacchetti – rappresenta il nostro principale bacino di passeggeri e alla interlocuzione con gli studenti dedichiamo molte energie sia per trasmettere loro l’importanza del trasporto pubblico locale come una delle pietre miliari della transizione ecologica, sia per sensibilizzarli ai comportamenti più consoni da tenere sugli autobus nel rispetto delle altre persone a bordo e anche dei mezzi stessi. Riteniamo che la scrittura sia un ottimo strumento per ragionare su questi concetti".

Avete già svolto iniziative simili al campionato? "Incontriamo sistematicamente le scuole, partecipiamo a progetti e abbiamo avviato una campagna sui social dedicata proprio all’educazione civica. Si tratta di videoclip che trasmettono messaggi sull’utilizzo rispettoso del bus, dal titolo ‘Il bus è di tutti. Prendilo dal verso giusto’. Ci auguriamo sia possibile incontrare gli studenti anche delle scuole medie".

Cosa vi aspettate dai giovani studenti che si trasformeranno in piccoli cronisti? "Che ci trasmettano la loro visione sul valore del bene pubblico, in particolare un servizio che mette a disposizione della collettività, nel solo territorio riminese, oltre 1.700 corse ogni giorno. Serve capire che tutto ciò non è scontato, ma è il frutto di tante donne e uomini che tutti i giorni con impegno e passione garantiscono il servizio a milioni di persone".

Avete pensato a un premio speciale? "I testi sui temi che riguarderanno il rispetto per un bene pubblico, come quello del trasporto, concorreranno a un premio extra del campionato. Pensiamo a un buono di 300 euro da spendere in una libreria riminese".