Educazione digitale per bimbi e genitori

Oggi si tiene il primo di due incontri a tema educazione digitale promossi da assessorato alla Scuola e Centro per le Famiglie. Appuntamento alle 18 al Nido il Gelso di via Luzzatti, dove insieme a genitori, educatori ed insegnanti di bambini dai 6 ai 10 anni, si parlerà di sfide e opportunità legate all’uso di social e videogiochi. Si replicherà poi mercoledì 16 aprile al Centro Giovani Kas8, in un incontro rivolto alle figure educative che affiancano ragazzi tra gli 11 e i 14 anni.

Info e iscrizioni: informafamiglie@comune.bellaria-igea-marina.rn.it.