Educazione e collaborazione tra enti "Così si contrasta la violenza"

#SicurezzaVera, questo il nome della campagna di prevenzione contro la violenza di genere organizzata da Fipe-Confcommercio con la Polizia di Stato, alla quale hanno aderito a livello locale i titolari di alcuni ristoranti della provincia, intervenuti ieri durante l’incontro formativo a loro dedicato nel quadro della campagna coordinata da Alessandra Della Torre.

Fra i relatori presenti all’incontro anche l’assessora Francesca Mattei, oltre a Gaetano Callà presidente locale di Fipe-Confcommercio, Paola Sammarco vice ispettore della Divisione Anticrimine ufficio minori-stalking e l’agente scelto Ilenia Serra. "Sono convinta – ha detto l’assessora Mattei – che per costruire una città più sicura bisogna lavorare su tutti i piani, anche per fare ‘sicurezza’ assieme, servono un contesto familiare e una città sicura, soprattutto per le donne, e avere qui presenti degli imprenditori che si occupano della parità di genere è davvero importante". Sì, perché ciò che emerge dalla conferenza è che anche un ristorante può trasformarsi in un presidio di sicurezza per contrastare una violenza di genere. "Ciascun ristoratore può offrire sicurezza, dobbiamo capire che tipo di donna entra nel locale, capire se è presente per un particolare motivo e magari darle una mano e intervenire se è successo qualcosa", spiega Gaetano Callà.

Della stessa opinione Alessandra Della Torre: "la donna necessita di protezione e attraverso questo progetto la trova anche nei pubblici esercizi che la polizia vede come dei presidi sul territorio. Dobbiamo intervenire in fase prodomica, ovvero quando la violenza non sta avvenendo". Spiega, inoltre, Paola Sammarco rivolgendosi ai ristoratori gravemente vessati dagli attacchi delle gang giovanili che "bisogna sapere cosa fare quando la volante della polizia non può intervenire".

Sammarco ha poi illustrato tutte le modalità con cui le violenze di genere vengono perpetrate, focalizzandosi anche sul modus operandi dello stalker, soggetto a una normativa stringente che porta all’arresto in flagranza in caso di ammonimento firmato dal questore.

"Fondamentale per i ristoratori – continua la Sammarco – è avere un sistema di telecamere o utilizzare uno smartphone per riprendere eventuali episodi criminosi in filmati che vanno poi consegnati alla polizia che li utilizzerà come prove".

Andrea G. Cammarata