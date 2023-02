Educazione e infanzia: incontri al via

‘Infanzia, Presente!’ è il titolo del ciclo di conferenze e laboratori promossi dall’amministrazione comunale di Cattolica, a cura dei servizi educativi, per confrontarsi sui temi dell’educazione e dell’infanzia. Incontri aperti a tutta la cittadinanza che vedranno la partecipazione di importanti pedagogisti il sabato mattina e a cui saranno poi affiancati esperienze, giochi e laboratori per bambine e bambini la domenica pomeriggio. Si partirà questo sabato, alle 10, al centro culturale polivalente (piazza della Repubblica, 31), con Francesco Tonucci, ideatore del progetto ‘La città dei bambini e delle bambine’, che relazionerà sul tema ‘Quanto è grande un bambino piccolo?’, mentre il giorno seguente, alle 16.30 al centro per le famiglie (piazza della Repubblica, 16), si terranno ‘I giochi di una volta’ a cura di Stefania Togni per bambine e bambini. Gli appuntamenti proseguiranno, con una cadenza mensile, sino al prossimo 7 maggio.