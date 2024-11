Educazione finanziaria, RomagnaBanca fa scuola

Anche quest’anno RomagnaBanca Credito cooperativo, insieme a RivieraBanca e Banca Malatestiana, si è fatta promotrice di un’iniziativa che unisce educazione e innovazione. Si tratta del progetto ‘Good luck have fun’, che ha visto aderire RomagnaBanca alla settima edizione de ‘Il mese dell’educazione finanziaria’ organizzata dal comitato governativo per promuovere competenze finanziarie di base. Un tema cruciale per l’Italia, che in questo settore resta fanalino di coda in Europa. Il progetto, coordinato dalla Federazione banche di Credito cooperativo dell’Emilia Romagna, punta a rafforzare le conoscenze dei giovani attraverso conferenze, approfondimenti online e sfide creative. A Rimini, l’altro giorno, oltre 300 studenti delle scuole Valturio, Karis school, Rino Molari e Tonino Guerra hanno partecipato al primo evento in presenza, patrocinato dal comune. Il percorso si concluderà il 17 aprile 2025 con borse di studio per i migliori progetti degli studenti. RomagnaBanca, con sede amministrativa e direzione generale a Bellaria Igea Marina in piazza Matteotti, e filiali in viale Panzini e viale Ennio, conferma così la sua missione: fare la differenza per il futuro del territorio.