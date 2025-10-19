Educazione sessuale. Vietata alle scuole medie: "Emendamento miope"

Educazione alla sessualità e all’affettività vietata anche nelle scuole medie per un emendamento voluto dalla Lega. "Un pericoloso balzo all’indietro" attacca Mara Bruschi per Agedo, Associazione di genitori, parenti e amici di persone Lgbt+. Ma a esprimere forti dubbi è anche Lorella Camporesi, presidente dell’associazione dei dirigenti scolastici della provincia di Rimini. "Lo ritengo un emendamento miope".

A spingere per inserire l’emendamento è stato il Carroccio. Già oggi l’educazione al sesso e all’affettività a scuola non c’è nelle materne ed anche alle elementari. Dalle scuole medie, dunque nel ciclo di scuola secondaria è invece possibile procedere con attività che vadano in questa direzione. Alle medie insegnare educazione sessuoaffettiva è facoltativo. Per procedere serve il consenso dei genitori. Ma rimane un’attività possibile visto che, riprende Mara Bruschi "di questi temi, purtroppo, non si parla più in famiglia. Dunque vorrei capire come pensiamo di poter insegnare ai nostri figli se anche a scuola bisogna stare zitti su questi temi. Lo ritengo molto più che sbagliato. Stiamo infatti parlando di sentimenti in primo luogo. Non dobbiamo parlarne con i giovani? Lo ritengo vergognoso. Purtroppo riceviamo sempre più segnalazioni di bullismo a scuola legato a queste tematiche. Segnalazioni che giungono perfino dalle scuole elementari. Ed oggi c’è chi vorrebbe zittire tutti anche alle medie. I giovani già a 13 e 14 anni cominciano ad avere una loro precisa identità. Pensare che in questa età fondamentale parlare di sessualità e affetti sia un tabù è incredibile".

Intanto in commissione cultura l’emendamento è passato vietando le attività attinenti all’ambito della sessualità. In modo particolare l’avanzata della Lega mira a tenere distante dalla scuola la teoria gender. Non è la prima volta che il Carroccio si muove per fissare paletti e vere e proprie dighe contro la teoria gender. Ma che effetti avrà questo nuovo emendamento nelle attività scolastiche? "Non ho ancora letto l’emendamento, quindi mi riservo di valutare" premette la dirigente scolastica delle Bertola, Lorella Camporesi. Tuttavia "tendenzialmente, lo ritengo un emendamento miope, che parte da una mancanza di conoscenza delle reali esigenze della scuola media di oggi, nella quale si stanno manifestando molti fenomeni che prima interessavano solo le età più alte e che necessitano di un investimento nell’educazione sessuoaffettiva".

Parlare di sesso e affetti rimarrà una prerogativa delle scuole di secondo grado, dunque le superiori. Per la referente di Agedo è troppo tardi perché l’identità dei giovani si forma prima, e senza un’educazione e un confronto, si rischia di porre il fianco ai fenomeni di bullismo che già oggi persistono. Guardando oltre confine, l’Italia è rimasta uno degli ultimi Paesi in Europa in cui l’educazione sessuo-affettiva non è una materia obbligatoria. In tempi recenti a introdurla nelle attività didattiche sono state Spagna e Irlanda.

Andrea Oliva