Effedue entra nel Gruppo Sipral e accelera la crescita aziendale

Nuova fase di sviluppo per Effedue, storica azienda romagnola nata nel 1989 a Coriano, in provincia di Rimini. Specializzata in succhi concentrati e semilavorati per i settori crocieristico, horeca e sanitario, Effedue è entrata a far parte del Gruppo Sipral, leader italiano nel settore degli ingredienti alimentari per professionisti del food. L’acquisizione, finalizzata a dicembre 2024, è stata seguita dallo studio riminese Skema e da Areté, esperti in operazioni di M&A.

L’integrazione nel gruppo lombardo, guidato dal 2022 dal Ceo Gianpietro Corbari con il supporto del fondo Bravo Capital Partners, rappresenta per Effedue un’opportunità strategica per rafforzare la propria struttura industriale e ampliare il business. Già nei primi mesi del 2025 l’azienda registra un incremento del fatturato del +15%, con stime di crescita fino al +50% entro fine anno grazie all’avvio, a giugno, della produzione di mix di farine selezionate per la panificazione.

Il nuovo piano industriale prevede un ampliamento dello stabilimento di Coriano, la stabilizzazione degli attuali 15 dipendenti e nuove assunzioni, sostenute anche dalla destagionalizzazione del lavoro. "L’ingresso in Sipral ha portato formazione, sinergie e visione industriale", spiega Angelo Amadei, oggi supply chain manager dello stabilimento. "Stiamo valutando anche la realizzazione di un hub logistico per il centro-sud proprio a Coriano".