Effetto caldo sui consumi "Puntiamo su orari flessibili, cassa integrazione se necessaria"

Cassa integrazione in caso di caldo estremo sì, ma solo se "strettamente necessaria". E fare anche attenzione al "calo dei consumi", perché le altissime temperature non invogliano lo shopping. A sostenerlo è Confesercenti che in un comunicato segnala una minor propensione agli acquisti a causa dell’afa, con i consumatori che preferiscono far compere la sera dopo le 18, piuttosto che nelle ore centrali della giornata. Il caldo estremo colpisce non solo il commercio ma anche la ristorazione, con i dehors e tavoli all’aperto snobbati da cittadini e turisti. Parlando di mercatini all’aperto, poi, gli associati segnalano cali fino al 30 per cento delle vendite rispetto allo scorso luglio. Insomma – spiega Confcommercio – il caldo sta mettendo a rischio 3,4 miliardi di spesa a livello nazionale. A sgonfiare il portafoglio dei consumatori, ci si mettono anche i consumi elettrici per l’aria condizionata, lievitati del 7 per cento nella prima settimana segnata dall’arrivo dell’anticiclone africano. Un "Caronte" persistente che, pare, imperverserà sulla Penisola anche tutta la settimana prossima. In tema di cassa integrazione, poi, una soluzione andrebbe intravista in un cambio degli orari di apertura dei negozi, adeguandosi dunque alle esigenze dei dipendenti "con orari flessibili e turnazione". A sostenerlo è Fabrizio Vagnini, presidente di Confesercenti Rimini. "Questa situazione pone una sfida per le attività economiche e il lavoro. Confesercenti ha già invitato gli associati a adottare tutti i provvedimenti di prevenzione per ridurre al minimo il rischio espositivo dei dipendenti, a partire da misure che favoriscano la turnazione del personale e la rimodulazione degli orari di attività, per evitare i momenti più caldi della giornata". Vagnini però sul tasto "cassa integrazione" ci va cauto. Un argomento altrettanto bollente, quindi, e affrontato la settimana scorsa anche da cantieri edili e sindacati che hanno cercato un accordo per scongiurare l’ipotesi decessi, come successe alcuni anni fa, quando, con condizioni climatiche simili, si verificò una morte da caldo. "Il ricorso alla cassa integrazione, però, – continua Fabrizio Vagnini – deve avvenire solo se strettamente necessario: evitiamo di prendere provvedimenti che siano peggio degli effetti negativi del clima".

Andrea G. Cammarata