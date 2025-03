Effetto decreto sugli automobilisti. Ubriachi alla guida: multe dimezzate

Dimezzate le sanzioni per guida in stato di ebbrezza. Il dato che emerge dal raffronto dell’attività della polizia locale nel periodo compreso tra il primo gennaio e il 10 marzo di quest’anno, rispetto allo stesso periodo di un anno fa, lascia poco spazio alla fantasia. ll numero delle sanzioni rilevate per chi si è fatto trovare al volante con un tasso alcolemico più alto del consentito (0,5 grammi per litro) è passato da 84 a 47. Cos’è cambiato? Dal 14 dicembre sono entrate in vigore e modifiche al codice della strada. Tra queste vi è anche l’inasprimento delle conseguenze per chi è alla guida con un tasso di alcol nel sangue superiore al consentito, ma soprattutto va incontro a conseguenza lunghe e pesanti chi si è messo alla guida dopo avere assunto sostanze stupefacenti. A intimorire gli automobilisti è la sospensione della patente, che può scattare dopo avere superato il limite di 0,5, più delle sanzioni i cui valori sono rimasti invariati. E il timore degli automobilisti lo si può riscontrare anche nei controlli dei vigili, divisi per fasce orarie.

Nei primi 70 giorni del 2024 si registravano 23 sanzioni in fascia diurna, dalle 7 alle 22, e 61 in orario notturno, ovvero dalle 22 in poi, arrivando fino al mattino. Quest’anno la diminuzione è stata sensibile passando rispettivamente a 6 e 41. Il numero più alto di violazioni continua a concentrarsi durante la notte, ma il calo è sensibile. A superare il limite dell’alcoltest restano nella maggior parte dei dei casi gli uomini. Sono loro le 40 infrazioni registrate quest’anno (erano 68 nel periodo del 2024), il che lascia alle donne appena 7 infrazioni (erano 16 un anno fa). Presentati i numeri delle infrazioni eccoci a quello che preme all’automobilista: il numero di patenti ritirate. Nei primi 70 giorni del 2024 su 84 sanzioni le patenti ritirate furono 74. Quest’anno su 47 infrazioni le patenti ritirate si sono fermate a 40. Meno infrazioni, ma non per i neo patentati che salgono da 2 a 5 casi. La stragrande maggioranza dei controlli, e delle infrazioni è avvenuta alla guida di autoveicoli (42 su 47). Pochi i motociclisti coinvolti. La curiosità del 2025 è rappresentata da una persona che guidava il monopattino dopo avere alzato troppo il gomito, ed è stato sanzionato. Meno infrazioni e meno incidenti con automobilisti che avevano bevuto troppo (tre soli incidenti con 2 feriti). Altro dato rilevati dalla polizia locale è l’assenza del rifiuto da parte degli automobilisti di sottoporsi al test. Un anno fa si erano rifiutati in 5, quest’anno nessuno.

Meno sanzioni e meno alcol venduto nei ristoranti. Un problema che Giuliano Lanzetti, imprenditore e titolare del Bounty, ha deciso di affrontare con una proposta di legge che stamattina verrà lanciata dal palco della sala concordia del palazzo dei congressi di Riccione. I tre punti cardine sono le navette gratuite da parte dei titolari degli esercizi, la liberalizzazione di Uber e incentivi per la mobilità sostenibile. Una proposta che viene duramente criticata dai presidenti regionale e provinciale di Uritaxi, rispettivamente Piero Sama e Saverio Magurno. "Permettere di istituire navette gratuite ai ristoratori significa permettere l’abusivismo totale anche a chi non a requisiti. Sono già presenti sul territorio società e cooperative con i requisiti richiesti, predisposti a garantire il trasporto pubblico non di linea. Per quanto riguarda il concetto di deregolamentare il settore, come proposto da Lanzetti, chiediamo il rispetto delle norme vigenti".

