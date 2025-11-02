Effetto Ecomondo. Il popolo green riempie le camere degli hotel: "Si va verso il sold out"

Cresce la voglia di Ecomondo, l’expo di Italian Exhibition Group sulla green, blue e circular economy giunto quest’anno alla 28esima edizione. E cresce il numero di strutture alberghiere aperte in occasione della manifestazione che porterà nei padiglioni fieristici di Rimini oltre 1.700 brand espositori, di cui circa il 20% esteri, più di 350 hosted buyer provenienti da 66 Paesi e oltre 30 delegazioni ufficiali. Se queste sono le premesse non sorprende come sulle piattaforme di prenotazione alberghiera online siano già ‘scomparsi’ più di cento hotel. Motivo? Sono sold out. "Tante attività – conferma Antonio Carasso presidente di Promozione alberghiera – sono piene, mentre tante altre hanno solo poche camere libere, per il momento". Se vogliamo metterla sui numeri, "gli alberghi aperti in questo periodo a Rimini sono circa 400. Questo perché Ecomondo sta costantemente crescendo. Direi che oggi è seconda per numeri sono al Sigep, ma di poco, almeno guardando la ricaduta sul territorio in termini di presenze".

Se il comparto ricettivo riminese attende una settimana di lavoro, va anche detto che l’impatto di Ecomondo sta ‘contagiando’ anche altri territori. "Proprio così – prosegue Carasso –. Ci sono tante attività a Riccione e Bellaria, dunque nei territori limitrofi, che godranno dell’effetto Ecomondo". Svariate decine di alberghi a Riccione, soprattutto quattro stelle, ma non solo, ed anche a Bellaria, sono pronti ad accogliere il popolo ‘green’ della manifestazione. Ad aiutare sono anche i collegamenti ferroviari, nel caso di Riccione. Le strategie degli albergatori per attirare il popolo della fiera sono diverse. "C’è anche chi tiene i prezzi più competitivi per allungare il periodo di permanenza dei clienti oltre quello fieristico". Questo sta consentendo a tante attività di avere l’albergo pieno per cinque giorni, fino ad arrivare a sabato sperando che nel weekend si ripresenti il fenomeno visto nell’ultimo periodo. "Negli ultimi fine settimana, magari anche per una sola notte, stiamo assistendo a un turismo che in passato non c’era: mi riferisco a clienti che vogliono visitare la città per la sua offerta in termini di arte, cultura, enogastronomia e opportunità complessive. Una tendenza aiutata anche dal meteo e dalle temperature. Al momento stiamo parlando di numeri limitati, ma è un fenomeno importante, da valutare con attenzione". Intanto si fanno i conti con Ecomondo, capace di essere un traino importante per tante attività che vorranno rimanere aperte nel proseguo di novembre.

"Questo mese sono attesi diversi congressi significativi a Rimini, da quello di una grande compagnia assicurativa ad altri comunque importanti tra cui un evento di Comunione e Liberazione. Sono occasion che consentiranno di arrivare in dicembre quando nel ponte dell’Immacolata avremo la ginnastica con la Winter edition, un evento che richiamerà tante persone".

Andrea Oliva