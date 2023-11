Effetto Ecomondo. Traffico paralizzato. Code anche in zona mare

Traffico rallentato dalla Tolemaide avvicinandosi alle uscite per la Fiera sulla Statale 16. Ma è a Rimini, dalla zona nord a quella centrale, che si vive l’incubo delle code. È l’effetto Ecomondo a portare un aumento esponenziale dei flussi di traffico. Anche quest’anno, e forse più che nel passato, la viabilità cittadina è andata in tilt. Puntuali le proteste da parte dei riminesi rimasti imbottigliati in lunghe file di auto e mezzi. Le code non hanno risparmiato anche la zona mare, soprattutto quella del porto. Se sulla statale andava in scena l’ormai classico blocco, con file continue avvicinandosi da nord e da sud alla rotonda nella zona dello stadio del Baseball, non andava meglio sulle strade parallele, da via Coletti a via Matteotti. Da Viserba per arrivare in zona porto c’è chi ha impiegato circa un’ora, senza trovare alcuna alternativa. Le principali arterie erano al collasso. I vigili, ben cinquanta quelli schierati sui principali snodi della città inclusi quelli a ridosso della fiera, hanno cercato di rendere più fluido il traffico, intervenendo anche all’interno delle rotonde. Ma davanti a una quantità di mezzi ben al di sopra di quanto la rete viaria può sopportare, le code e la rabbia degli automobilisti non sono mancate.

Gli effetti si sono ripetuti a catena sulle strade principali della città allontanandosi dalla fiera. Incolonnatmenti anche in via Marecchiese soprattutto nel tratto a mare della statale 16, fino ad arrivare a Castel Sismondo. Per le ambulanze i percorsi alternativi erano una chimera, tanto da vederle svoltare dalla statale in via Covignano e muoversi nella viabilità interna nonostante i problemi provocati dalla chiusura di via Euterpe.

I giorni più complicati per il traffico prodotto da Ecomondo sono il mercoledì e il giovedì. Mercoledì scorso le centraline di rilevamento del Pm10 nella città di Rimini (Flaminia e Marecchia) hanno rilevato i valori più alti rispetto ai nove giorni precedenti, anche se al di sotto del limite posto dalla legge. Oggi sarà l’ultimo giorno della fiera di Ecomondo.

Andrea Oliva