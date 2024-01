Effetto Sinner: "Inviteremo Jannik al nostro circolo per la festa dei 100 anni"

Febbre da Sinner e voglia di fare festa. L’effetto Jannik si sente forte anche in riviera, e al Tennis club Rimini sognano in grande. "L’anno prossimo il Tennis club festeggerà i suoi primi cento anni - spiega Gilberto Fantini, il presidente -. Ci rendiamo conto che in questo momento Sinner è una delle personalità nello sport più ricercate, ma cercheremo di averlo per il centenario. Ci proveremo, questo è certo". Sinner sui campi de Tennis club c’è già stato. Aveva 17 anni e venne assieme a un allenatore che faceva parte del team di Riccardo Piatti. "Ricordo che arrivò con un altro giocatore, anch’egli seguito dallo stesso allenatore. Rimase per cinque giorni prima di spostarsi altrove per un torneo. Ricordo che tanti si fermavano a vederlo in allenamento perché si vedeva che era di un’altra categoria già all’epoca". Sono trascorsi cinque anni ed oggi quel ragazzino dai capelli rossi è lassù, tra i migliori, con la coppa dell’Australian Open in mano. Quanto basta per sognare, anche a Rimini, l’arrivo in città del campione. "Quel che è certo è che sarà una grande festa per l’intera città" precisa Fantini che ha in serbo un’altra bella novità. Grazie a Sinner l’Italia è tornata a vincere la Coppa Davis dopo decenni. Oggi quella coppa gira il Paese e in estate si fermerà anche a Rimini. "Stiamo lavorando a questo - prosegue il presidente - In agosto sarà in Emilia Romagna. Dobbiamo stabilire i giorni. Mi piacerebbe che venisse ospitata al Teatro Galli". Prima della coppa c’è la quotidianità, e nei circoli la febbre del tennis ha raggiunto temperature elevate. "Ogni giorno ci sono genitori che ci chiamano per iscrivere i figli. Ma siamo ormai pieni tanto che facciamo fatica a trovare campi per i soci perché dalle 14 alle 20 i campi sono occupati dai corsi dei bambini". L’effetto Jannik si sente forte anche al circolo tennis Riccione. "L’entusiasmo è ai massimi - dice il presidente Moreno Pecci -. Tanti bambini vogliono giocare a tennis perché Sinner è un modello. La cosa bella è che è un ragazzo normale. Lui, Arnaldi, Cobolli, Zeppieri sono giovani come tanti che ci credono, e questo spinge tanti bambini a provarci. Vite le tante richieste abbiamo deciso in febbraio di ospitare gratuitamente i bambini nati nel 2016-12017. Gli daremo la possibilità di provare a giocare a tennis con i maestri per vedere se è ciò che vogliono fare".

Andrea Oliva