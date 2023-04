Einstein cerca casa Consiglio ‘occupato’, il sindaco annuncia: "Trovata la soluzione"

"Nessuna lezione al pomeriggio per gli studenti dell’Einstein. C’è la soluzione per il trasferimento di 12 classi il prossimo anno scolastico, in una struttura in muratura e non in container". Il sindaco, nonché presidente della Provincia, Jamil Sadegholvaad, ha così rassicurato i genitori, studenti e insegnanti dell’Einstein che giovedì sera si sono presentati in massa consiglio comunale. Erano tanti, oltre un centinaio, e alcuni sono rimasti fuori dall’aula, tra questi anche il dirigente scolastico Christian Montanari. In consiglio erano attesi gli interventi dei consiglieri di minoranza Gloria Lisi, Nicola Marcello e Matteo Angelini tutti sul caos che si è creato al liceo dove la partenza dei lavori del corpo centrale per l’adeguamento sismico porterà il prossimo anno a ridurre gli spazi tanto che 12 classi non avranno più un’aula. Dove mandarle? L’idea di lezioni al pomeriggio, che aveva scatenato la replica di genitori e insegnanti, non è da prendere in questione ha sottolineato il sindaco che ha parlato anche del dirigente: "Un amico, persona che stimo enormemente, ma quanto ha detto ha trasferito allarmismo sull’idea di lezioni al pomeriggio, producendo un clima che non ha aiutato le trattative in corso con i privati per trovare una sede alternativa".

La soluzione per il sindaco c’è, anzi le soluzioni. Sarebbero tre le ipotesi su cui la Provincia si sta muovendo. Sadegholvaad non si è sbilanciato e non ha fatto nomi. Alcune di queste si trovano in centro storico, ma non è escluso che rientri anche la palazzina ex Indap, in via Carlo Alberto della Chiesa, vicino al polo scolastico della Colonnella. La distanza non è un dettaglio, soprattutto per i 58 insegnanti che anche ieri hanno inviato una lettera al consigliere delegato della Provincia, Giuliano Zanagni, per nulla convinti della risposta che il consigliere ha girato nelle settimane scorse dopo le prime proteste. Per gli insegnanti i conti non tornano. Si chiedono perché se per l’Alberti è stata presentato un avviso per cercare una struttura alternativa, non si trova traccia di un avviso simile per l’Einstein. Intanto Sadegholvaad e la Provincia serrano i tempi per arrivare il prima possibile a firmare un contratto di affitto.

I genitori si dicono soddisfatti. "Accogliamo con favore quanto detto dal sindaco - premette Alessandro Brolli membro del Consiglio di istituto -. E vorremmo anche manifestare la vicinanza al dirigente di cui abbiamo apprezzato l’impegno e la collaborazione che non ha mai fatto mancare". Come gli insegnanti anche i genitori sanno che una sede distaccata pone difficoltà organizzative per la didattica. E a farsi carico di organizzare la didattica in più sedi sarà lo stesso dirigente. Intanto le 12 aule si avvicinano. "Oggi siamo nelle condizioni di chiudere l’accordo – chiude il sindaco -. Sarà mia cura informare il dirigente scolastico dell’istituto, i genitori e il personale Ata della soluzione individuata, che non sarà certamente andare a lezione il pomeriggio". Con queste premesse si guarda al prossimo anno scolastico mentre si affaccia un altro fronte per la Provincia. Anche l’Alberti prevede un ‘esubero’ di 12 aule per i lavori da fare alla sede, e l’appalto è stato affidato dopo la Pasqua.

Andrea Oliva