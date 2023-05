Elena Bucci, donna in dialetto in omaggio a Marescotti

Venerdi alle 21, al Teatro degli Atti, andrà in scena ‘Terra Mater Matrigna’, uno spettacolo interpretato da Elena Bucci (foto a destra) dedicato all’attore Ivano Marescotti (a sinistra).

Una drammaturgia che fa parte di una serie di appuntamenti del progetto ‘Lingue di confine’, promossa dal comune di Rimini e dedicata al dialetto romagnolo. Gli incontri, dedicati alla poesia ‘Donne in dialetto. Lingua madre e poete di Romagna’ di Fabio Bruschi, valorizzano il mondo poetico femminile del territorio riminese. Sarà dunque Elena Bucci, ispirata dallo stesso Ivano Marescotti, a chiudere il ciclo di appuntamenti con lo spettacolo di venerdi sera, accompagnando gli spettatori in un viaggio linguistico che valorizzerà il dialetto della nostra terra. "Ho imparato il dialetto da donne burbere e straordinarie – spiega l’attrice – da uomini che parlavano poco e con le mani grandi, in una casa di campagna incastrata nel centro di un paese che cambiava in fretta. Sono fuggita e sono tornata. Ero attrice, autrice e regista, come sognavo. Mettendo il mio sapere alla prova mi accorsi di quanto poco conoscevo la mia terra mater matrigna" .

Ed è proprio grazie alla sua terra che la drammaturga è stata ispirata a scrivere spettacoli recitati nella lingua dei poveri e dei ricchi. "Voglio fantasticare in una sera di maggio, dedicata ad Ivano Marescotti, amico e grande artista, che di questa terra, di questa lingua e della sua poesia è stato un meraviglioso cantore". La serata sarà gratuita e l’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

Marzia Versiglia