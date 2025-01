Elena, la ‘matta’ che vide lontano

Un viaggio unico tra storia, emozioni ed ironia. Questa sera Paola Minaccioni porta in scena ‘Elena la matta’, uno spaccato di storia del ‘900, spesso dimenticato nei meandri del passato. Appuntamento alle 21 al teatro Titano di San Marino per uno spettacolo teatrale che rientra nelle celebrazioni per la Giornata della memoria. Una riflessione originale attraverso il racconto di una storia vera che mescola insieme realtà, pregiudizi e soprattutto verità. La ‘matta’ del ghetto ebraico di Roma è Elena Di Porto, poco più che trentenne il 16 ottobre 1943 con tanti altri ebrei, durante il rastrellamento del quartiere da parte delle SS naziste. Elena, fino alla sera precedente la deportazione, ha provato ad avvertire tutti gli abitanti del pericolo imminente, nessuno però le ha dato retta. La donna era etichettata come la ‘pazza del ghetto ebraico’ e per questo indegna di essere presa sul serio dagli altri.

Lo spettacolo si ispira liberamente al libro ‘La pazza di piazza Giudia’ di Gaetano Petraglia e racconta con forza e delicatezza il coraggio di una donna che ha messo in gioco la propria vita per salvare gli altri, sfidando il pregiudizio e l’indifferenza delle persone.

Sul palco, le battute di Paola Minaccioni saranno affiancate dalle musiche dal vivo dei musicisti Valerio Guaraldi e Claudio Giusti, offrendo una performance emozionante che da voce a una donna che nell’apparente follia ha incarnato uno straordinario atto di resistenza umana di fronte all’orrore della guerra. ‘Elena la matta’ non è solo una ricostruzione storica, ma un invito a riflettere sul valore della memoria e sull’importanza di riconoscere e valorizzare quei gesti di coraggio che la storia ufficiale spesso tende a dimenticare tra le sue fitte pagine. In occasione dello spettacolo, la biblioteca di Stato, dalle 19 di stasera allestirà uno scaffale tematico con la possibilità di prendere un libro e lasciarne un altro in prestito. I biglietti per lo spettacolo sono già disponibili sul sito o nella biglietteria del teatro da quattro ore prima dell’evento.

f.t.