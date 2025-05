Eleonora Bergamaschi confermata al timone

"Ho incontrato Ieg per la New PalaRiccione, ma ad oggi, non c’è stato alcun altro sviluppo, al di là di un cordiale scambio di informazioni". A chiarire le dinamiche degli incontri svolti tra le parti è la sindaca Daniela Angelini, reduce dall’assemblea dei soci del Palas che ieri mattina ha confermato Eleonora Bergamaschi amministratore unico per altri due anni. D’altra parte il risultato del suo lavoro è stato lodevole anche sul fronte del bilancio che registra un utile di 124mila euro. "I risultati straordinari ottenuti finora – sottolinea la prima cittadina – sono la base che ha motivato la mia decisione di confermare l’incarico alla Bergamaschi, alla quale rivolgo i miei più sinceri complimenti, estesi a tutto il suo staff per l’elevata professionalità e l’impegno dimostrato. L’obiettivo è proseguire nel rafforzamento della gestione e nel miglioramento delle performance della società, avvalendoci anche del documento ricevuto dal tavolo politico istituito sul Palas, in coerenza con le linee di indirizzo delineate dal piano strategico redatto da KPMG (leader a livello globale nei servizi professionali alle imprese). È Il risultato di un lavoro attento di programmazione e pianificazione a lungo termine". Sulle relazioni intercorse con Ieg spiega: "Si tratta di incontri di cui le categorie economiche sono state prontamente informate dalla sottoscritta fin dal primo momento in cui è pervenuta una richiesta di chiarimento. Ribadisco la mia piena disponibilità al dialogo in tutte le forme che rispondano a un interesse concreto per Riccione, nella convinzione che sfide strategiche di tale rilevanza non possano più essere affrontate con logiche campanilistiche". Secondo Angelini non c’è da stupirsi se un’importante realtà come Ieg ha manifestato interesse per la New PalaRiccione, considerato i risultati che ha ottenuto negli ultimi anni "contraddistinti da una crescita costante". La sindaca invita a valorizzare la capacità d’intrattenere un dialogo costruttivo con Ieg "consapevoli della differenza tra confronto istituzionale e subordinazione". Angelini conclude: "Questa consapevolezza si traduce in un impegno costante al confronto preventivo con le categorie economiche e le forze politiche. Principio imprescindibile è che ogni decisione sia assunta solo quando risponde a un chiaro interesse pubblico e condivisa con le rappresentanze economiche del territorio".